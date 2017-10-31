Продукти в Україні можуть подорожчати на чверть - нардеп

Так, Держпродспоживслужба підготувала проект наказу про затвердження розмірів плати за чинні та нові послуги контролера. Прогнозується, що вартість послуг відомства зросте на 26%, написав С.Тригубенко.

"Мотивують чиновники свої розрахунки тим, що вартість їх послуг не переглядалася вже 2 чи 3 роки. Така аргументація, як на мене, не зовсім логічна, адже за цей час якість цих самих послуг жодним чином не покращилася, а ситуація на споживчому ринку (підконтрольна їм сфера), навпаки - в рази погіршилася. Аналогічно посилилася і проблема з АЧС", - написав він.

Нардеп додав, що цьогоріч фінансування Держпродспоживслужби і так було збільшено у два рази - до 113 млн. грн.

"Можна, звичайно, скільки завгодно нарікати на мораторій на перевірки, але систему контролю з боку держави за безпечністю товарів і захисту прав споживачів все ж знищила недолуга реформа Держпродспоживслужби. Це моя особиста думка...", - додав він.

Нардеп переконаний, що зростання вартості послуг контролера призведе до подорожчання споживчих цін для населення.

"У разі, якщо вартість послуг контролерів зросте на 26%, то логічно очікувати подорожчання кінцевого продукту для споживача на той самий відсоток. Виробник буде змушений закладати додаткові витрати в ціну для нас… Але за що фактично ми повинні переплачувати? За яку таку якість чи гарантії? … У будь-якому випадку скарги Держпрод на збитковість їх діяльності, думаю, не мають нікого турбувати рівно до того часу, поки від їх роботи не з'явиться якогось ефекту. Або ж навпаки - допоки Держпрод не обґрунтує, куди і як в інтересах споживача спрямує додаткові кошти", - написав С.Тригубенко.

Нагадаємо, майже половину минулорічного аграрного бюджету країни витратили на утримання Держпродспоживслужби



При цьому, директор Всеукраїнської громадської організації "Союз споживачів України" Максим Несміянов переконаний, що очікуваних результатів від реформи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів немає. Більше того, замість реформи фактично відбулося формування “мегамонстра” з широкими повноваженнями для заробляння грошей.