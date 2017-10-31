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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30502 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 97013 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149884 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114875 просмотра

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Продукты в Украине могут подорожать на четверть - нардеп

Продукты в Украине могут подорожать на четверть - нардеп

Киев  •  УНН

 • 13337 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В случае роста стоимости услуг Госпродпотребслужбы на 26%, продукты в Украине могут подорожать на аналогичный процент. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Сергей Тригубенко, передает УНН.

Так, Госпродпотребслужба подготовила проект приказа об утверждении размеров платы за действующие и новые услуги контроллера. Прогнозируется, что стоимость услуг ведомства возрастет на 26%, написал С.Тригубенко.

"Мотивируют чиновники свои расчеты тем, что стоимость их услуг не пересматривалась уже 2 или 3 года. Такая аргументация, по-моему, не совсем логична, ведь за это время качество этих самых услуг никоим образом не улучшилась, а ситуация на потребительском рынке (подконтрольная им сфера), наоборот - в разы ухудшилась. Аналогично усилилась и проблема с АЧС", - написал он.

Нардеп добавил, что в этом году финансирование Госпродпотребслужбы и так было увеличено в два раза - до 113 млн. грн.

"Можно, конечно, сколько угодно сетовать на мораторий на проверки, но систему контроля со стороны государства за безопасностью товаров и защите прав потребителей все же уничтожила слабая реформа Госпродпотребслужбы. Это мое личное мнение ...", - добавил он.

Нардеп убежден, что рост стоимости услуг контроллера приведет к удорожанию потребительских цен для населения.

"В случае, если стоимость услуг контроллера вырастет на 26%, то логично ожидать подорожания конечного продукта для потребителя на тот же процент. Производитель будет вынужден закладывать дополнительные расходы в цену для нас ... Но за что фактически мы должны переплачивать? За какое такое качество или гарантии? ... в любом случае жалобы Госпрода на убыточность их деятельности, думаю, не должна никого беспокоить ровно до тех пор, пока от их работы не появится какого-то эффекта. Или же наоборот - пока Госпрод не обоснует, куда и как в интересах потребителя направит дополнительные средства", - написал С.Тригубенко.

Напомним, почти половину прошлогоднего аграрного бюджета страны потратили на содержание Госпродпотребслужбы

При этом, директор Всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины" Максим Несмеянов убежден, что ожидаемых результатов от реформы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей нет. Более того, вместо реформы фактически произошло формирование "мегамонстров" с широкими полномочиями для зарабатывания денег.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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