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В Сирії продовжуються обстріли передмістя Дамаска військами Асада

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Жертвами недільних обстрілів та атак прибічників Башара Асада у районі підконтрольного сирійській опозиції передмістя Дамаска — Східної Гути — у неділю, за попередніми даними стали 20 осіб, у томи числі 4 дитини, передає УНН з посиланням на “Андолу”.

Кореспондент агентства в Дамаску повідомляє про ранкові обстріли районів Дума, Хареста, Місраба, Медєрі та Айн Терма у Східній Гуті.

Окрім артобстрілів по передмістю столиці Сирії наносяться авіаудари.

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Як зазначило агентство, за останні два тижні кількість жертв атак на Східну Гуту перевищила сотню осіб. Атаки на блоковане столичне передмістя активізувалися після 14 листопада.

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