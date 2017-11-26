В Сирії продовжуються обстріли передмістя Дамаска військами Асада
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Жертвами недільних обстрілів та атак прибічників Башара Асада у районі підконтрольного сирійській опозиції передмістя Дамаска — Східної Гути — у неділю, за попередніми даними стали 20 осіб, у томи числі 4 дитини, передає УНН з посиланням на “Андолу”.
Кореспондент агентства в Дамаску повідомляє про ранкові обстріли районів Дума, Хареста, Місраба, Медєрі та Айн Терма у Східній Гуті.
Окрім артобстрілів по передмістю столиці Сирії наносяться авіаудари.
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Як зазначило агентство, за останні два тижні кількість жертв атак на Східну Гуту перевищила сотню осіб. Атаки на блоковане столичне передмістя активізувалися після 14 листопада.