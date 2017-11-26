В Сирії продовжуються обстріли передмістя Дамаска військами Асада

Кореспондент агентства в Дамаску повідомляє про ранкові обстріли районів Дума, Хареста, Місраба, Медєрі та Айн Терма у Східній Гуті.

Окрім артобстрілів по передмістю столиці Сирії наносяться авіаудари.

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Як зазначило агентство, за останні два тижні кількість жертв атак на Східну Гуту перевищила сотню осіб. Атаки на блоковане столичне передмістя активізувалися після 14 листопада.