В Сирии продолжаются обстрелы пригорода Дамаска войсками Асада

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 73764 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 61909 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 69585 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 77625 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116732 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114804 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143103 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107370 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108797 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113349 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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В Сирии продолжаются обстрелы пригорода Дамаска войсками Асада

В Сирии продолжаются обстрелы пригорода Дамаска войсками Асада

Киев  •  УНН

 • 9859 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Жертвами воскресных обстрелов и атак сторонников Башара Асада в районе подконтрольного сирийской оппозиции пригород Дамаска - Восточной Гуты - в воскресенье, по предварительным данным стали 20 человек, в тома числе 4 ребенка, передает УНН со ссылкой на Андолу.

Корреспондент агентства в Дамаске сообщает о утренние обстрелы районов Дума, Хареста, Мисраб, Медери и Айн Терма в Восточной Гуте.

Кроме артобстрелов по пригороду столицы Сирии наносятся авиаудары.

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Как отметил агентство, за последние две недели количество жертв атак на Восточную Гуту превысило сотню человек. Атаки на блокировано столичный пригород активизировались после 14 ноября.

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