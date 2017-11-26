В Сирии продолжаются обстрелы пригорода Дамаска войсками Асада
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Жертвами воскресных обстрелов и атак сторонников Башара Асада в районе подконтрольного сирийской оппозиции пригород Дамаска - Восточной Гуты - в воскресенье, по предварительным данным стали 20 человек, в тома числе 4 ребенка, передает УНН со ссылкой на Андолу.
Корреспондент агентства в Дамаске сообщает о утренние обстрелы районов Дума, Хареста, Мисраб, Медери и Айн Терма в Восточной Гуте.
Кроме артобстрелов по пригороду столицы Сирии наносятся авиаудары.
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Как отметил агентство, за последние две недели количество жертв атак на Восточную Гуту превысило сотню человек. Атаки на блокировано столичный пригород активизировались после 14 ноября.