Продовжуємо активно координувати зусилля задля захисту України: Кулеба провів розмову із Блінкеном
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів чергову розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Як зауважив глава МЗС України у Twitter, "продовжуємо активно координувати зусилля задля захисту України", передає УНН.
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"Чергова розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Продовжуємо активно координувати зусилля задля захисту України", - написав Кулеба.
Додамо
Глава МЗС подякував США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу.
"Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ. Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії", - резюмував міністр.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц цього тижня відвідує у понеділок - Україну, наступного дня – Росію.
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