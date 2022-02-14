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15 марта, 19:03 • 101358 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131336 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117128 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111185 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101297 просмотра

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15 марта, 11:23 • 98539 просмотра

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Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины: Кулеба провел разговор с Блинкеном

Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины: Кулеба провел разговор с Блинкеном

Киев • УНН

 • 13755 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как отметил глава МИД Украины в Twitter, "продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины", передает УНН.

Цитата

"Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины", - написал Кулеба.

Добавим

Глава МИД поблагодарил США за решение предоставить Украине макрофинансовую помощь.

"Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии", - резюмировал министр.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц на этой неделе посещает в понедельник - Украину, на следующий день - Россию.

Немецкий лидер в рамках визитов намерен встретиться со своими коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Перед отъездом в Украину Шольц сделал заявление, отметив, что в Киеве хочет выразить солидарность и поддержку Украины, а от Москвы срочно ожидают признаков деэскалации.

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