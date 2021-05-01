Продовжили перегони за лідером: “Чорноморець” завоював п’ятнадцяту перемогу у Першій лізі

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КИЇВ. 1 травня. УНН. У Львові на стадіоні “СКІФ” відбувся поєдинок Першої ліги України в якому одеський “Чорноморець” гостював у тернопільської “Ниви”, інформує УНН з посиланням на сайт “моряків”.

Деталі

Номінальні господарі стадіону виразно виділялися тільки кількістю фолів. Один з них став для “Ниви” фатальним: передачу Брагар на Штогріна в штрафному майданчику перервав рукою Вовченко, і арбітр без вагань вказав на 11-метрову позначку. Правда, реалізувати пенальті “морякам” не вдалося. Удар Вачіберадзе намертво взяв Механів, але порушив при цьому правила, і арбітр присудив перебити “стандарт”. До “точки” підійшов Козак, але і його “постріл” у стрибку відбив тернопільський голкіпер. Однак, футболіст стрімко кинувся на добивання і все-таки відправив м’яч у сітку.

Що стосується інших явних можливостей відзначитися, то їх у “Чорноморця” було не менше шести, але всі не завершилися взяттям воріт — 1:0.

Доповнення

Команда з Південної Пальміри завоювала 15-й виграш в сезоні і набрала 51 бал. Клуб відстає від лідера змагань “Вереса” лише на один пункт.

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