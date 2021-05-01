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Продолжили гонки за лидером: "Черноморец" завоевал пятнадцатую победу в Первой лиге

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Во Львове на стадионе “СКИФ” состоялся поединок Первой лиги Украины, в котором одесский “Черноморец” гостил в тернопольской “Нивы”, информирует УНН со ссылкой на сайт “моряков”.

Детали

Номинальные хозяева стадиона отчетливо выделялись только количеством фолов. Один из них стал для “Нивы” роковым: передачу Брагарь на Штогрина в штрафной прервал рукой Вовченко, и арбитр без колебаний указал на 11-метровую отметку. Правда, реализовать пенальти “морякам” не удалось. Удар Вачиберадзе намертво взял меха, но нарушил при этом правила, и арбитр присудил перебить “стандарт”. К “точке” подошел Козак, но и его “выстрел” в прыжке отбил тернопольской голкипер. Однако, футболист стремительно бросился на добивание и все-таки отправил мяч в сетку.

Что касается других явных возможностей отличиться, то их у “Черноморца” было не менее шести, но все не закончились взятием ворот — 1: 0.

Дополнение

Команда из Южной Пальмиры завоевала 15-й выигрыш в сезоне и набрала 51 балл. Клуб отстает от лидера соревнований “Вереса” лишь на один пункт.

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