Продовження скандалу через висловлювання Третьякової та голосування за бюджет-2022 у першому читанні - фоторепортаж із ВР

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Народний депутат від “Слуги народу” Галина Третьякова, яка раніше оскандалилась через свої коментарі після смерті колеги, нардепа Антона Полякова, стверджує, що не тішилась цьому. Третьякова не вважає, що в її висловлюваннях були неетичні речі.

"Це відносини людини зі смертю. Дуже цікава тема. У мене є законопроект про евтаназію, який я не вношу. Європа цю тему обговорює, а ми, чомусь, - ні. Як людина повинна реагувати на смерть? Я не хочу, наприклад, щоб мої близькі плакали, коли я піду з життя", - повідомила вона.

Нагадаємо, як писав раніше УНН, у партійному чаті Галина Третьякова на смерть Полякова відреагувала, заявивши, що відтепер “стало на одного ворога менше”.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що до регламентного комітету направили листа про відсторонення Третьякової від засідань на 5 днів.

33-річного народного депутата Антона Полякова у ніч на 8 жовтня виявили мертвим, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”.

Згодом, депутати приступили до голосування у першому читанні проекту закону про Державний бюджет України на 2022 рік. Йдеться про ухвалений проект постанови Верховної Ради “Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік”, № 6000-П.

Документ підтримали 264 народних депутати.

Уряд заявляє, що зробив акцент на соціальній спрямованості і, зокрема, у пріоритетному порядку планує залучати ресурси на забезпечення якісного рівня медицини — зростання зарплат лікарів у 1,6 раза. Забезпечення виплати стипендій для 190 тисяч студентів — додаткові витрати бюджетів у 1,1 млрд гривень.

5,95% ВВП планують направити на сектор оборони і безпеки. А на розвиток інфраструктури буде направлено майже 10 млрд грн додатково в порівнянні з поточним роком.

Додамо

Кабінет міністрів 15 вересня схвалив проект Державного бюджету на 2022 рік і передав у Верховну Раду. Парламенту його презентували 21 вересня.