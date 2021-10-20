Продолжение скандала из-за высказываний Третьяковой и голосование за бюджет-2022 в первом чтении - фоторепортаж с ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Новая политическая неделя в Украине ознаменовалась продолжением скандала из-за высказываний "Слуги народа" Галины Третьяковой о смерти нардепа Антона Полякова и голосованием за бюджет-2022 в первом чтении. Как все это происходило - смотрите в фоторепортаже УНН.
Детали
Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, которая ранее оскандалилась из-за своих комментариев после смерти коллеги, нардепа Антона Полякова, утверждает, что не радовалась этому. Третьякова не считает, что в ее высказываниях были неэтичные вещи.
"Это отношения человека со смертью. Очень интересная тема. У меня есть законопроект об эвтаназии, который я не вношу. Европа эту тему обсуждает, а мы почему-то - нет. Как человек должен реагировать на смерть? Я не хочу, например, чтобы мои близкие плакали, когда я уйду из жизни", - сообщила она.
Напомним, как писал ранее УНН, в партийном чате Галина Третьякова на смерть Полякова отреагировала, заявив, что отныне "стало на одного врага меньше".
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в регламентный комитет направили письмо об отстранении Третьяковой от заседаний на 5 дней.
33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть".
Впоследствии, депутаты приступили к голосованию в первом чтении проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год. Речь идет о принятом проект постановления Верховной Рады "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022", № 6000-П.
Документ поддержали 264 народных депутата.
Правительство заявляет, что сделало акцент на социальной направленности и, в частности, в приоритетном порядке планирует привлекать ресурсы на обеспечение качественного уровня медицины - рост зарплат врачей в 1,6 раза. Обеспечение выплаты стипендий для 190 тысяч студентов - дополнительные расходы бюджетов в 1,1 млрд гривен.
5,95% ВВП планируют направить на сектор обороны и безопасности. А на развитие инфраструктуры будет направлено почти 10 млрд грн дополнительно по сравнению с текущим годом.
Добавим
Кабинет министров 15 сентября одобрил проект Государственного бюджета на 2022 год и передал в Верховную Раду. Парламенту его презентовали 21 сентября.