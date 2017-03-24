Продаж "дочки" Сбербанка в Україні зірвався через Roshen - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Операція з продажу українських структур "Сбербанка Росії" зірвалася в останній момент, українська сторона спробувала зробити частиною угоди продаж Липецької кондитерської фабрики (ЛКФ) холдингу Roshen. Про це з посиланням на два джерела повідомляє російська газета "Коммерсант", передає УНН.
За словами одного з джерел видання, "переговори активізувалися в грудні, після того як з української сторони до них приєдналися керуючий директор ICU Макар Пасенюк і бізнесмен Ігор Воронов". За даними видання, інвестгрупа ICU - консультант Roshen з купівлі і продажу активів.
З посиланням на джерело вказано, що в кінці січня М.Пасенюк запропонував зробити частиною угоди "понятійну угоду, яка також включала б продаж липецької фабрики Roshen".
Угода з продажу українського Сбербанку, за даними джерел видання "Коммерсант", була "заблокована на президентському рівні".
"Початково було запропоновано 680 млн дол., але після озвученої вартості ЛКФ в 250 млн дол. при реальній не більше 120-140 млн дол. переговори втратили будь-який сенс для російської сторони", - зазначило одне з джерел. Результатом, на думку джерела, стало оголошення 20 січня Roshen про зупинку виробництва ЛКФ і про плани з консервації об'єктів з квітня.
В Сбербанку, як зазначається, відмовилися від коментарів.
"Розвал угоди по ЛКФ зіграв роль каталізатора для введення українською владою санкцій щодо російських держбанків", - вважає джерело видання "Коммерсант" в уряді.
Нагадаємо, Roshen анонсував зупинку виробництва на Липецькій фабриці.