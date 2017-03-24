Продажа "дочки" Сбербанка в Украине сорвалась из-за Roshen - росСМИ

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Сделка по продаже украинских структур "Сбербанка России" сорвалась в последний момент, украинская сторона попыталась сделать частью сделки на продажу Липецкой кондитерской фабрики (ЛКФ) холдинга Roshen. Об этом со ссылкой на два источника сообщает российская газета "Коммерсант", передает УНН.

По словам одного из источников издания, "переговоры активизировались в декабре, после того как с украинской стороны к ним присоединились управляющий директор ICU Макар Пасенюк и бизнесмен Игорь Воронов". По данным издания, инвестгруппа ICU - консультант Roshen по покупке и продаже активов.

Со ссылкой на источник указано, что в конце января М.Пасенюк предложил сделать частью соглашения "понятийное соглашение, также включала бы продажу липецкой фабрики Roshen".

Сделка по продаже украинского Сбербанка, по данным источников издания "Коммерсант", была "заблокирована на президентском уровне".

"Изначально было предложено 680 млн долл., но после озвученной стоимости ЛКФ в 250 млн долл. При реальной не более 120-140 млн долл. Переговоры потеряли всякий смысл для российской стороны", - отметил один из источников. Результатом, по мнению источника, стало объявление 20 января Roshen об остановке производства ЛКФ и о планах по консервации объектов с апреля.

В Сбербанке, как отмечается, отказались от комментариев.

"Развал соглашения по ЛКФ сыграл роль катализатора для ввода украинскими властями санкций в отношении российских госбанков", - считает источник "Коммерсант" в правительстве.

Напомним, Roshen анонсировал остановку производства на Липецкой фабрике.

Украинские Национальные Новости

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