Продаж авто на сучасному авторинку: варіанти та способи

Варіант самостійного продажу включає декілька способів:

- оголошення на спеціальних інтернет-сайтах;

- розміщення у групах соціальних мереж інформації про продаж;

- продаж із майданчика на авторинку;

- Через знайомих, методом «сарафанного радіо».

Всі перелічені способи хороші, коли є час на реалізацію, немає потреби в термінових грошах, автовласник готовий поступитися ціною, є можливість вкладати в авто кошти. У всіх інших випадках більше підійде автовикуп.

Компанії з автовикупу: основні умови роботи

Автовикуп – це послуга, яка гарантує продаж автомобіля на певних умовах. Доступна вона завдяки компаніям, які ведуть таку діяльність в окремому регіоні або по всій Україні, наприклад, викуп авто в Києві.

Що може запропонувати хороша компанія з автовикупу:

1. Швидкість реакції на заявку та допомогу у викупі авто у найкоротший термін. Більшість надійних компаній проводять угоду за день;

2. Безкоштовні консультації для автовласників, починаючи від загальних питань щодо умов роботи, закінчуючи нюансів щодо оцінки та продажу проблемних автомобілів;

3. Офіційний договір купівлі-продажу, або нотаріус, можлово без поїздок на сто перевірки технічного стану авто;

4. Швидка виплата грошей, без розстрочок, у повному обсязі готівкою.

У порівнянні з самостійним продажем, даний варіант значно економить час і позбавляє багатьох проблем, на вирішення яких іноді немає можливості. Тобто, автовикуп у ряді випадків – це єдиний варіант можливо реалізації автотранспорту, а в більшості випадків просто спокійний і вигідний продаж.

Вибір компанії для автовикупу

Наслідком дедалі більшої популярності автовикупу є появи багатьох компаній. Щоб розібратися, яка з них найбільш надійна чи вигідна, дійсно підходить за умовами, слід уважно вивчити офіційний сайт. Якщо його немає, це вже привід, щоб замислитися над успішністю цієї організації.

Слід звертатися до досвідчених компаній із широким територіальним охопленням. Основними ознаками такої компанії будуть: сайт, позитивні відгуки, інформація про компанію на інших інтернет-ресурсах, наявність філій у регіонах, готовність працювати швидко та відкриті умови щодо оцінки та переліку послуг.

Серед найпопулярніших компаній, на думку експертів, є «ShopAvto» https://shopavto.com/vykup-avto-kiev/. Тут можна отримати допомогу досвідчених фахівців: консультацію, оцінку, допомогу з юридичних проблем з документами на авто, по викупу кредитних авто та викупу машин після ДТП. Компанія має свою базу клієнтів, а серед переліку послуг є не тільки автовикуп, а й можливість обміну однієї машини на іншу.