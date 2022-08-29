Продажа авто на современном авторынке: варианты и способы

Вариант самостоятельной продажи включает несколько способов:

- объявления на специальных интернет-сайтах;

- размещение в группах социальных сетей информации о продаже;

- продажа с площадки на авторынке;

- через знакомых, методом «сарафанного радио».

Все перечисленные способы хороши, когда есть время на реализацию, нет нужды в срочных деньгах, автовладелец готов уступить в цене, есть возможность вкладывать в авто средства. Во всех других случаях, больше подойдет автовыкуп.

Компании по автовыкупу: основные условия работы

Автовыкуп – это услуга, которая гарантирует продажу автомобиля на определенных условиях. Доступна она благодаря компаниям, ведущим такую деятельность в отдельном регионе или по всей Украине, например выкуп авто в Киеве.

Что может предложить хорошая компания по автовыкупу:

1. Скорость реакции на заявку и помощь в выкупе авто в самый короткий срок. Большинство надежных компаний проводят сделку за один день;

2. Бесплатные консультации для автовладельцев, начиная от общих вопросов по условиям работы, заканчивая нюансов по оценке и продажи проблемных автомобилей;

3. Официальный договор купли-продажи без нотариуса, без поездок на сто и проверки технического состояния авто;

4. Быстрая выплата денег, без рассрочек, в полном объеме наличными.

В сравнении с самостоятельной продажей, данный вариант значительно экономит время и избавляет от многих проблем, на решение которых иногда нет возможности. То есть, автовыкуп в ряде случаев – это единственный вариант возможно реализации автотранспорта, а в большинстве случаев, просто спокойная и выгодная продажа.

Выбор компании для автовыкупа

Следствием все большей популярности автовыкупа является появления множества компаний. Чтобы разобраться какая из них наиболее надежная или выгодная, действительно подходит по условиям, следует внимательно изучить официальный сайт. Если же его нет, это уже повод, чтобы задуматься над успешностью данной организации.

Следует обращаться в опытные компании с широким территориальным охватом. Основными признаками такой компании будет: сайт, положительные отзывы, информация о компании на других интернет-ресурсах, наличие филиалов в регионах, готовность работать быстро и открытые условия по оценке и перечню услуг.

Среди самых популярных компаний по мнению экспертов, является «ShopAvto» https://shopavto.com/vykup-avto-kiev/. Здесь можно получить помощь опытных специалистов: консультация, оценка, помощь по юридическим проблемам с документами на авто, выкуп кредитных авто и выкуп машин после ДТП. У компании имеется своя база клиентов, а среди перечня услуг есть не только автовыкуп, но и возможность обмена одной машины на другую.