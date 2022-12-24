"Продають" стабільний мобільний зв’язок: українців попередили про нову шахрайську схему
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України застерігає, що в Україні шахраї застосовують нову схему виманювання грошей, пропонуючи користувачам мобільного зв’язку “перемкнути” їх на іншу “вишку” і тим самим нібито забезпечити стабільним зв’язком під час вимкнень електроенергії, передає УНН.
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На тлі наявних проблем зі зв’язком різних мобільних операторів України шахраї винайшли нову “схему” для виманювання грошей.
Останнім часом внаслідок відключення електроенергії послаблюється чи зовсім зникає сигнал мобільного зв’язку, чим користуються злочинці. Шахраї, представляючись співробітником мобільної компанії, розповідають, що перемикатимуть на іншу “вишку”, щоб під час відключень у вас був стабільний зв’язок.
За даними ЦПД, шахраї надсилають на телефон абоненту код, цифри якого просять назвати, після чого отримують доступ до мобільних додатків банків, соціальних мереж тощо.
Цитата
“Тому в жодному разі не передавайте особисті дані, коди підтверджень підозрілим особам! По допомогу звертайтеся самостійно лише на гарячі лінії своїх операторів: Київстар — 466, Vodafone — 111, Lifecell — 5433”, — йдеться в повідомленні.