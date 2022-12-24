"Продают" стабильную мобильную связь: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме

Детали

На фоне имеющихся проблем со связью разных мобильных операторов Украины мошенники изобрели новую “схему” для выманивания денег.

В последнее время в результате отключения электроэнергии ослабляется или совсем исчезает сигнал мобильной связи, чем пользуются преступники. Мошенники, представляясь сотрудником мобильной компании, рассказывают, что будут переключать на другую “вышку”, чтобы во время отключений у вас была стабильная связь.

По данным ЦПД, мошенники посылают на телефон абоненту код, цифры которого просят назвать, после чего получают доступ к мобильным приложениям банков, социальным сетям и т.д.

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“Поэтому в ни в коем случае не передавайте личные данные, коды подтверждений подозрительным лицам! На помощь обращайтесь самостоятельно только на горячие линии своих операторов: Киевстар — 466, Vodafone — 111, Lifecell — 5433”, — говорится в сообщении.

