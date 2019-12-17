"Продавця" популярних в Україні снеків звинувачують у несплаті боргів - суд

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Дніпропетровська компанія "Ай Пі Джі Кріспс Продакшн" заборгувала львівському підприємству "УФ ДРУК" майже 200 тис. грн за поставлений товар. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.

Так, "Ай Пі Джі Кріспс Продакшн" заборгувала "УФ ДРУК" 37,8 тис. грн за цінники (стікери на пачку), 114 тис. грн за корлблоки і 8 тис. грн за упаковку. В цілому, борг "Ай Пі Джі Кріспс Продакшн" перед львівським підприємством з урахуванням пені, 3% річних, інфляційних витрат та судового збору сягнув 177 тис. грн. І оскільки дніпропетровська фірма не сплатила борг перед "УФ ДРУК" добровільно, компанія була змушена звернутися до суду.

Справа слухалася в Господарському суді Дніпропетровської області, 10 грудня поточного року. Вивчивши матеріали справи, суд встав на сторону львівського підприємства, зобов'язавши "Ай Пі Джі Кріспс Продакшн" розрахуватися за отриманий товар.

ТОВ "Ай Пі Джі Кріспс Продакшн" зареєстровано в Дніпрі, і спеціалізується воно на "оптовій торгівлі продуктами харчування". Керівником підприємства до недавнього часу вважався Євген Коновалов, який раніше працював у компанії "Наутілус-Інвест 2006", яка, своєю чергою, входила до складу снекової компанії сім'ї екс-депутата Сергія Рибалки - "Сі Груп". Колишня корпорація займалася виробництвом снекової продукції, зокрема, насіння, сухариків, горішків, чипсів тощо. Йдеться про такі ТМ, як Semki, "Козацька слава", "Мачо" та інші.

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Сьогодні ці ж бренди снеків виробляє компанія під назвою "Ай Пі Джі", про що йдеться на її офіційному сайті.

понад те, раніше ЗМІ повідомляли, що торгова марка Sеmki свого часу належала особисто ексрадикалу Сергію Рибалці.

Виходячи з цього, можна припустити, що нова група снекових компаній, серед яких згадана "Ай Пі Джі Кріспс Продакшн" та ТОВ "Ай Пі Джі Трейдинг - це все та ж колишня "Сі Груп" сім'ї Рибалок, тільки з новою назвою та реєстрацією.

Тим більше, що саме "Ай Пі Джі Кріспс Продакшн" нещодавно замовляло рекламу для ТМ Semki.

Нагадаємо, раніше боргової позов проти "Ай Пі Джі Кріпс Продакшн" подала компанія "Синергія - Груп". Остання просила стягнути зі снекового "продавця" 877 тис. грн заборгованості.

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