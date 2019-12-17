"Продавца" популярных в Украине снэков обвиняют в неуплате долгов - суд

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Днепропетровская компания “Ай Пи Джи Криспс Продакшн” задолжала львовскому предприятию “УФ ДРУК” почти 200 тыс. грн за поставленный товар. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

Так, “Ай Пи Джи Криспс Продакшн” задолжала “УФ ДРУК” 37,8 тыс. грн за ценники (стикеры на пачку), 114 тыс. грн за корлблоки и 8 тыс. грн за упаковку. В целом, долг “Ай Пи Джи Криспс Продакшн” перед львовским предприятием с учетом пени, 3% годовых, инфляционных трат и судебного сбора составил 177 тыс. грн. И поскольку днепропетровская фирма не уплатила долг перед “УФ ДРУК” добровольно, компания была вынуждена обратиться в суд.

Дело слушалось в Хозяйственном суде Днепропетровской области, 10 декабря текущего года. Изучив материалы дела, суд встал на сторону львовского предприятия, обязав “Ай Пи Джи Криспс Продакшн” рассчитаться за полученный товар.

ООО “Ай Пи Джи Криспс Продакшн” зарегистрировано в Днепре и специализируется на “оптовой торговли продуктами питания”. Руководителем предприятия до недавнего времени числился Евгений Коновалов, ранее работавший в компании “Наутилус-Инвест 2006”, которая, в свою очередь, входила в состав снэковой компании семьи экс-депутата Сергея Рыбалки — “Си Групп”. Бывшая корпорация занималась производством снэковой продукции, в частности, семечек, сухариков, орешков, чипсов и тому подобное. Речь идет о таких ТМ, как Semki, “Казацкая слава”, “Мачо” и другие.

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Сегодня эти же бренды снэков производит компания под названием “Ай Пи Джи”, о чем говорится на ее официальном сайте.

Более того, ранее СМИ сообщали, что торговая марка Sеmki в свое время принадлежала лично экс-радикалу Сергею Рыбалке.

Исходя из этого, можно предположить, что новая группа снэковых компаний, среди которых упомянутая “Ай Пи Джи Криспс Продакшн” и ООО “Ай Пи Джи Трейдинг” - это все та же бывшая “Си Групп” семьи Рыбалок, только с новым названием и регистрацией.

Тем более, что именно “Ай Пи Джи Криспс Продакшн” недавно заказывало рекламу для ТМ Semki.

Напомним, ранее долговой иск против “Ай Пи Джи Крипс Продакшн” подала компания “Синергия - Групп”. Последняя просила взыскать со снэкового “продавца” 877 тыс. грн задолженности

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