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“Продавали” українські паспорти росіянам: СБУ затримала столичних ділків

Київ • УНН

 • 1101061 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. У Києві правоохоронці нейтралізували зловмисників, які за власною схемою фейкового набуття громадянства України “оформлювали” документи іноземцям, повідомляє УНН з посиланням на Служби безпеки України.

“Продавали” українські паспорти росіянам: СБУ затримала столичних ділків

Деталі

Служба безпеки України затримала правопорушників, які представлялись співробітниками СБУ і пропонували іноземцям своє “сприяння” в отриманні українського паспорта. Для цього вони обіцяли своїм клієнтам використати начебто власні “зв’язки” у правоохоронних органах. Відомо, що вартість “послуги” становила 10 тисяч доларів.

Співробітники СБУ затримали ділків під час передачі першої частини грошей за “паспорт” для “оформлення” українського громадянства для росіянки, яка має посвідку тимчасового проживання на території нашої держави. Аби переконати “жертву” зловмисники пред’явили громадянці рф фейкове “службове посвідчення”.

Як зазначає слідство, фігурантами виявились двоє мешканців столиці, один з яких притягувався до кримінальної відповідальності за напад на поліцейського.

Додамо

Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення винних до відповідальності. Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо

23 січня Служба безпеки України затримала російського агента, який намагався влаштуватися до Сумської обласної військової адміністрації.

Українські Національні Новини

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