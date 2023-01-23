"Продавали" украинские паспорта россиянам: СБУ задержала столичных дельцов

Детали

Служба безопасности Украины задержала правонарушителей, которые представлялись сотрудниками СБУ и предлагали иностранцам свое “содействие” в получении украинского паспорта. Для этого они обещали своим клиентам использовать якобы собственные “связи в правоохранительных органах. Известно, что стоимость “услуги” составляла 10 тысяч долларов.

Сотрудники СБУ задержали дельцов во время передачи первой части денег за “паспорт” для “оформления” украинского гражданства для россиянки, которая имеет вид на жительство на территории нашего государства. Чтобы убедить “жертву” злоумышленники предьявили гражданке рф фейковое “служебное удостоверение”.

Как отмечает следствие, фигурантами оказались двое жителей столицы, один из которых привлекался к уголовной ответственности за нападение на полицейского.

Добавим

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения виновных к ответственности. Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Напомним

23 января Служба безопасности Украины задержала российского агента, который пытался устроиться в Сумскую областную военную администрацию.