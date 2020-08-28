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Проблеми з серцем: гравець збірної Нідерландів впав під час матчу

Київ • УНН

 • 9767 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. В рамках товариського поєдинку між нідерландським “Аяксом” та німецькою “Гертою” (1:0), який пройшов на “Йохан Кройфф Арені”, стався інцидент із призером чемпіонату світу-2014 Дейлі Бліндом, повідомляє УНН з посиланням на Mirror.

Проблеми з серцем: гравець збірної Нідерландів впав під час матчу

На 79-й хвилині зустрічі захисник Блінд, який призупиняв кар’єру через проблеми з серцем, видав крик і звалився на газон без контакту із суперником. Матч відразу ж зупинили, і на допомогу 30-річному футболістові кинулися лікарі.

Гравець збірної Нідерландів не зміг дограти зустріч. Після наданої медичної допомоги, його відразу ж замінили.

Зазначимо, що здоров’ю нідерландця наразі ніщо не загрожує. Про це після гри запевнив головний тренер “Аякса” Ерік тен Хаг.

В кінці 2019 року Блінда переніс запалення серцевого м’яза. З тих пір в організм голландця встановлений апарат, який постійно контролює його серцевий ритм.

Зауважимо, що Блінд з 2014 по 2018 роки захищав кольори англійського “Манчестер Юнайтед” з яким виграв чотири трофеї — Кубок Англії, Кубок футбольної ліги, Суперкубок Англії та Лігу Європи.

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