Проблемы с сердцем: игрок сборной Нидерландов упал во время матча
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В рамках товарищеского поединка между нидерландским “Аяксом” и немецкой “Гертой” (1:0), который прошел на “Йохан Кройфф Арене”, произошел инцидент с призером чемпионата мира-2014 Блинд, сообщает УНН со ссылкой на Mirror.
На 79-й минуте встречи защитник Блинд, который приостанавливал карьеру из-за проблем с сердцем, выдал крик и рухнул на газон без контакта с соперником. Матч сразу же остановили, и на помощь 30-летнему футболисту бросились врачи.
Игрок сборной Нидерландов не смог доиграть встречу. После оказанной медицинской помощи, его сразу же заменили.
Отметим, что здоровью нидерландца пока ничто не угрожает. Об этом после игры заверил главный тренер “Аякса” Эрик тен Хаг.
В конце 2019 года Блинд перенес воспаление сердечной мышцы. С тех пор в организм голландца установлен аппарат, который постоянно контролирует его сердечный ритм.
Заметим, что Блинд с 2014 по 2018 годы защищал цвета английского “Манчестер Юнайтед” с которым выиграл четыре трофея — Кубок Англии, Кубок футбольной лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.