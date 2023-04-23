Проблеми з доступом до медпослуг та каналізацією: в Сєвєродонецьку складна гуманітарна ситуація
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В окупованому Сєвєродонецьку практично не працює каналізація, погіршується санітарно-гігієнічна ситуація, є проблеми з доступом до медичних послуг. Про це повідомив голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Гуманітарна ситуація залишається складною. Люди відчувають нестачу звичайних комунальних послуг, є дефіцит дуже значний води, не вистачає харчів. Вартість продуктів харчування дуже висока…Практично не працює повністю каналізація, погіршується санітарно-гігієнічна ситуація, є проблеми з доступом до медичних послуг. Люди зимували без опалення», - розповів Власенко.
Він зазначив, що практично відсутній мобільний зв'язок, мобільний інтернет.
Окрім того, він додав, що наразі у таких умовах в окупованому місті проживає близько 80 тис. людей, до війни було 100 тис.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що в окупованому Сєвєродонецьку Луганської області росіяни видають найманим працівникам замість зарплати їжу.