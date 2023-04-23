Проблемы с доступом к медуслугам и канализацией: в Северодонецке сложная гуманитарная ситуация

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«Гуманитарная ситуация остается сложной. Люди испытывают недостаток обычных коммунальных услуг, есть дефицит очень значительный воды, не хватает продуктов. Стоимость продуктов питания очень высокая… Практически не работает полностью канализация, ухудшается санитарно-гигиеническая ситуация, есть проблемы с доступом к медицинским услугам. Люди зимовали без отопления», - рассказал Власенко.

Он отметил, что практически отсутствует мобильная связь, мобильный интернет.

Кроме того, он добавил, что сейчас в таких условиях в оккупированном городе проживает около 80 тыс. человек, до войны было 100 тыс.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в оккупированном Северодонецке Луганской области россияне выдают наемным работникам вместо зарплаты еду.