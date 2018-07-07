Проблеми боротьби із тероризмом, клімату і міграції обговорять на сесії ПА ОБСЄ в Берліні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Проблеми боротьби зі тероризмом, а також питання міграції та зміни клімату будуть у центрі уваги учасників щорічної літньої сесії Парламентської асамблеї Організації із безпеки та співпраці в Європі, яка відкривається сьогодні в Берліні, передає УНН.
Україну представлятимуть, як очікується, 13 депутатів Верховної Ради. Головною темою сесії стане “Роль парламентів у виконанні зобов’язань ОБСЄ”. Як наголошується в повідомленні прес-служби асамблеї, “ключовими питаннями порядку денного будуть такі проблеми, як боротьба з тероризмом, зміна клімату, міграція та доступ до освіти”. “Як очікується, дебати будуть присвячені, зокрема, кризі всередині і навколо України, зростання популізму в Європі, затяжних конфліктів, екологічних наслідків бойових дій, а також відновлення довіри в ОБСЄ”, — вказується в тексті.
Різні делегації представили для розгляду на сесії проекти резолюцій, які присвячені таким темам, як ситуація з правами людини в окупованому Криму, боротьба з торгівлею людьми, протистояння гендерному насильству, забезпечення захисту дітей мігрантів.
Також відбудуться вибори членів Бюро ПА ОБСЄ (керівний орган), голови асамблеї і його заступників. Планується, що на відкритті сесії виступлять голова Бундестагу Вольфганг Шойбле, в.о. спікера асамблеї Георгій Церетелі, міністр фінансів, віце-канцлер ФРН Олаф Шольц, а також інші політики і державні діячі. Всього в заходах візьмуть участь близько 300 парламентаріїв ОБСЄ.
Нагадаємо, Європейський суд з прав людини об’єднав чотири міждержавні заяви України проти Російської Федерації щодо Донбасу та Криму у дві великі справи.