Проблеми боротьби із тероризмом, клімату і міграції обговорять на сесії ПА ОБСЄ в Берліні

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 53120 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 108750 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 102403 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 130198 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 106110 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 120674 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 161095 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190135 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 295590 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167324 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1 м/с
85 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зеленський про наступний раунд переговорів із США: “домовилися, що буде”

Зеленський про наступний раунд переговорів із США: “домовилися, що буде”

25 березня, 17:47 • 29014 перегляди
Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі

Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі

25 березня, 18:00 • 31815 перегляди
Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

25 березня, 18:07 • 31421 перегляди
Окупанти атакували Донеччину: загинула жінка та 3-річна дівчинка

Окупанти атакували Донеччину: загинула жінка та 3-річна дівчинка

25 березня, 18:13 • 30557 перегляди
Тотальна неповага до США: Коваленко заявив, що росія знову запустила шахеди

Тотальна неповага до США: Коваленко заявив, що росія знову запустила шахеди

25 березня, 18:32 • 20893 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 130198 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 165148 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 295591 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 225660 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 251920 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 31223 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52243 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56966 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55221 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69433 перегляди
Актуальне
Проблеми боротьби із тероризмом, клімату і міграції обговорять на сесії ПА ОБСЄ в Берліні

Проблеми боротьби із тероризмом, клімату і міграції обговорять на сесії ПА ОБСЄ в Берліні

Київ • УНН

 • 9736 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Проблеми боротьби зі тероризмом, а також питання міграції та зміни клімату будуть у центрі уваги учасників щорічної літньої сесії Парламентської асамблеї Організації із безпеки та співпраці в Європі, яка відкривається сьогодні в Берліні, передає УНН

Україну представлятимуть, як очікується, 13 депутатів Верховної Ради. Головною темою сесії стане “Роль парламентів у виконанні зобов’язань ОБСЄ”. Як наголошується в повідомленні прес-служби асамблеї, “ключовими питаннями порядку денного будуть такі проблеми, як боротьба з тероризмом, зміна клімату, міграція та доступ до освіти”. “Як очікується, дебати будуть присвячені, зокрема, кризі всередині і навколо України, зростання популізму в Європі, затяжних конфліктів, екологічних наслідків бойових дій, а також відновлення довіри в ОБСЄ”, — вказується в тексті.

Різні делегації представили для розгляду на сесії проекти резолюцій, які присвячені таким темам, як ситуація з правами людини в окупованому Криму, боротьба з торгівлею людьми, протистояння гендерному насильству, забезпечення захисту дітей мігрантів.

Також відбудуться вибори членів Бюро ПА ОБСЄ (керівний орган), голови асамблеї і його заступників. Планується, що на відкритті сесії виступлять голова Бундестагу Вольфганг Шойбле, в.о. спікера асамблеї Георгій Церетелі, міністр фінансів, віце-канцлер ФРН Олаф Шольц, а також інші політики і державні діячі. Всього в заходах візьмуть участь близько 300 парламентаріїв ОБСЄ.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини об’єднав чотири міждержавні заяви України проти Російської Федерації щодо Донбасу та Криму у дві великі справи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.69
Bitcoin
$87,410.00
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,056.92
Ethereum
$2,048.56