Проблемы борьбы с терроризмом, климата и миграции обсудят на сессии ПА ОБСЕ в Берлине

Украину будут представлять, как ожидается, 13 депутатов Верховной Рады. Главной темой сессии станет “Роль парламентов в выполнении обязательств ОБСЕ”. Как отмечается в сообщении пресс-службы ассамблеи, “ключевыми вопросами повестки дня будут такие проблемы, как борьба с терроризмом, изменение климата, миграция и доступ к образованию”. “Как ожидается, дебаты будут посвящены, в частности, кризису внутри и вокруг Украины, рост популизма в Европе, затяжных конфликтов, экологических последствий боевых действий, а также восстановление доверия в ОБСЕ”, — указывается в тексте.

Различные делегации представили для рассмотрения на сессии проекты резолюций, посвященных таким темам, как ситуация с правами человека в оккупированном Крыму, борьба с торговлей людьми, противостояния гендерному насилию, обеспечения защиты мигрантов.

Также состоятся выборы членов Бюро ПА ОБСЕ (руководящий орган), главы ассамблеи и его заместителей. Планируется, что на открытии сессии выступят председатель Бундестага Вольфганг Шойбле, и.о. спикера ассамблеи Георгий Церетели, министр финансов, вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц, а также другие политики и государственные деятели. Всего в мероприятиях примут участие около 300 парламентариев ОБСЕ.

Напомним, Европейский суд по правам человека объединил четыре межгосударственные заявления Украины против Российской Федерации по Донбасса и Крыма в две большие дела.