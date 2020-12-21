Про ймовірне послаблення умов в'їзду українців до ЄС почнуть говорити не раніше січня – Точицький
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. На сьогодні, попри початок вакцинування від коронавірусу у низці європейських держав, мови про відкриття кордонів ЄС для громадян третіх країн не йде – можливо, рішення переглядатиметься у кінці грудня – на початку січня. Про це сказав представник України при ЄС, посол Микола Точицький на онлайн-брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.
"Я думаю, з огляду на те, що у нас засідання як різних комісій, так і європейських інституцій щодо зміни формату мобільності у рамках ЄС відбувається кожні 2 тижні, я думаю ми (у країнах ЄС – ред.) про це почнемо говорити (про питання мобільності для третіх країн і не тільки)… Поки що це не розглядається. Я думаю, почнеться вакцинація у кінці грудня - січні-місяці, тоді, очевидно, як у Бельгії, так і в інших державах-членах - почнуть на цю тему говорити, перевіривши за два тижні перші досягнення вакцинування", - сказав Точицький.
З його слів, на сьогодні такої розмови в інституціях ЄС не ведеться.
"Щойно ми розмовляли про новий можливий різновид (коронавірусу - ред.), що йде з Британії, що не дає можливості європейським колегам навіть підійти близько до цього запитання", - пояснив він.
Нагадаємо, Європейський Союз та Україна мають відповідну комунікацію щодо поширення нової мутації коронавірусу, яку виявили у Великій Британії.