Про ймовірне послаблення умов в'їзду українців до ЄС почнуть говорити не раніше січня – Точицький

"Я думаю, з огляду на те, що у нас засідання як різних комісій, так і європейських інституцій щодо зміни формату мобільності у рамках ЄС відбувається кожні 2 тижні, я думаю ми (у країнах ЄС – ред.) про це почнемо говорити (про питання мобільності для третіх країн і не тільки)… Поки що це не розглядається. Я думаю, почнеться вакцинація у кінці грудня - січні-місяці, тоді, очевидно, як у Бельгії, так і в інших державах-членах - почнуть на цю тему говорити, перевіривши за два тижні перші досягнення вакцинування", - сказав Точицький.

З його слів, на сьогодні такої розмови в інституціях ЄС не ведеться.

"Щойно ми розмовляли про новий можливий різновид (коронавірусу - ред.), що йде з Британії, що не дає можливості європейським колегам навіть підійти близько до цього запитання", - пояснив він.

Нагадаємо, Європейський Союз та Україна мають відповідну комунікацію щодо поширення нової мутації коронавірусу, яку виявили у Великій Британії.