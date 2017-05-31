Про наявність іноземців серед жертв у Кабулі поки не повідомлялось - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Про наявність іноземців внаслідок вибуху в Кабулі поки не повідомлялось. Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Twitter, передає УНН.
"Вибух у Кабулі. Десятки жертв. Про наявність іноземців серед постраждалих поки що не повідомляється", - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, за останніми даними, внаслідок теракту у Кабулі загинуло 80 осіб, більше 350 поранених.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін засудив жорстокі напади у дипломатичному районі Кабула.
Вибух у #Кабул. Десятки жертв. Про наявність іноземців серед постраждалих поки що не повідомляється. pic.twitter.com/JVhxpcssw9— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 31 мая 2017 г.