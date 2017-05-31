О наличии иностранцев среди жертв в Кабуле пока не сообщалось - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. О наличии иностранцев в результате взрыва в Кабуле пока не сообщалось. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter, передает УНН.
"Взрыв в Кабуле. Десятки жертв. О наличии иностранцев среди пострадавших пока не сообщается", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по последним данным, в результате теракта в Кабуле погибли 80 человек, более 350 раненых.
Министр иностранных дел Павел Климкин осудил жестокие нападения в дипломатическом районе Кабула.
Взрыв в # Кабул . Десятки жертв. О наличии иностранцев среди пострадавших пока не сообщается. pic.twitter.com/JVhxpcssw9- Украинская в мире (@UkrZaKordonom) 31 мая 2017 г.