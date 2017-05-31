О наличии иностранцев среди жертв в Кабуле пока не сообщалось - МИД

"Взрыв в Кабуле. Десятки жертв. О наличии иностранцев среди пострадавших пока не сообщается", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по последним данным, в результате теракта в Кабуле погибли 80 человек, более 350 раненых.

Министр иностранных дел Павел Климкин осудил жестокие нападения в дипломатическом районе Кабула.

Взрыв в # Кабул . Десятки жертв. О наличии иностранцев среди пострадавших пока не сообщается. pic.twitter.com/JVhxpcssw9