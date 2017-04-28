Про лавинну небезпеку та сильні опади попередили на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 28 квітня. УНН. У зв᾽язку з очікуванням сильних опадів у високогір᾽ї східної частини Закарпатської області утримається III (значний) рівень лавинної небезпеки, передає УНН із посиланням на дані Закарпатського центру із гідрометеорології.
Так, 28-30 квітня в регіоні очікується дощ з переходом в мокрий сніг та сніг.
У цілому ж 28 квітня по Закарпатській області прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вранці, у другій половині дня та ввечері місцями дощ, окремі грози. Температура повітря вночі 7...12°, на рівнині області подекуди до 15° тепла, вдень 19...24°, у горах місцями 11...16° тепла.
Нагадаємо, 27 квітня через загрози снігових лавин на Закарпатті оголосили штормове попередження.