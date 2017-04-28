О лавинной опасности и сильных осадках предупредили на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 28 апреля. УНН. В связи с ожиданием сильных осадков в высокогорье восточной части Закарпатской области сохранится III (значительный) уровень лавинной опасности, передает УНН со ссылкой на данные Закарпатского центра по гидрометеорологии.
Так, 28-30 апреля в регионе ожидается дождь с переходом в мокрый снег и снег.
В целом же 28 апреля по Закарпатской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями, утром, во второй половине дня и вечером местами дождь, отдельные грозы. Температура воздуха ночью +7...12°, на равнине области местами до 15° тепла, днем 19...24°, в горах местами 11...16° тепла.
Напомним, 27 апреля из-за угрозы снежных лавин в Закарпатье объявили штормовое предупреждение.