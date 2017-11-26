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Призваним офіцерам запасу дозволили укладати контракт із ЗСУ після шести місяців служби

Призваним офіцерам запасу дозволили укладати контракт із ЗСУ після шести місяців служби

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Прийом на контракт до ЗСУ офіцерів, які не служили після військової кафедри й були призвані на службу, буде можливий після проходження ними шести місяців військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а не після закінчення всього строку цієї служби, як це було досі. Про це повідомляє прес-служба Міноборони, передає УНН.

“Запроваджується прийняття на військову службу за контрактом офіцерів після проходження ними шести місяців військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а не після закінчення строку цієї служби, як було до цього”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідний наказ Міноборони буде опубліковано 28 листопада 2017 року в Офіційному віснику України № 93.

Запроваджується проведення спеціальної перевірки перед першим призначенням військовослужбовців до органів військового управління Збройних Сил на посади керівників, заступників керівників та керівників самостійних структурних підрозділів у цих органах, а також доповнюється перелік посадових осіб, на яких покладається організація її проведення.

Також у відомстві пояснили, що звільняються від призову на військову службу за призовом осіб офіцерського складу громадяни, які:

• проходили військову службу або службу у військовому резерві;
• заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за державними органами, підприємствами, установами;
• визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я;
• мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років;
• самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
• мають на утриманні повнолітню дитину, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;
• є усиновителями, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
• зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
• є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
• є студентами та аспірантами, які навчаються на денній формі навчання.

Як раніше повідомляв УНН, призов до ЗСУ офіцерів запасу після військових кафедр, які досі не служили, почався у травні 2017 року. Їм належить відслужити півтора роки поза зоною АТО.

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