Призваним офіцерам запасу дозволили укладати контракт із ЗСУ після шести місяців служби

“Запроваджується прийняття на військову службу за контрактом офіцерів після проходження ними шести місяців військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а не після закінчення строку цієї служби, як було до цього”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідний наказ Міноборони буде опубліковано 28 листопада 2017 року в Офіційному віснику України № 93.

Запроваджується проведення спеціальної перевірки перед першим призначенням військовослужбовців до органів військового управління Збройних Сил на посади керівників, заступників керівників та керівників самостійних структурних підрозділів у цих органах, а також доповнюється перелік посадових осіб, на яких покладається організація її проведення.

Також у відомстві пояснили, що звільняються від призову на військову службу за призовом осіб офіцерського складу громадяни, які:

• проходили військову службу або службу у військовому резерві;

• заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за державними органами, підприємствами, установами;

• визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я;

• мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років;

• самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

• мають на утриманні повнолітню дитину, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;

• є усиновителями, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

• зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

• є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

• є студентами та аспірантами, які навчаються на денній формі навчання.

Як раніше повідомляв УНН, призов до ЗСУ офіцерів запасу після військових кафедр, які досі не служили, почався у травні 2017 року. Їм належить відслужити півтора роки поза зоною АТО.