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Призванным офицерам запаса разрешили заключать контракт с ВСУ после шести месяцев службы

Призванным офицерам запаса разрешили заключать контракт с ВСУ после шести месяцев службы

Киев  •  УНН

 • 28145 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Прием на контракт в ВСУ офицеров, которые не служили после военной кафедры и были призваны на службу, будет возможен после прохождения ими шести месяцев военной службы по призыву лиц офицерского состава, а не после окончания всего срока этой службы, как это было до сих пор. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

"Вводится принятие на военную службу по контракту офицеров после прохождения ими шести месяцев военной службы по призыву лиц офицерского состава, а не по истечении срока этой службы, как было до этого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий приказ Минобороны будет опубликован 28 ноября 2017 в Официальном вестнике Украины № 93.

Вводится проведения специальной проверки перед первым назначением военнослужащих в органы военного управления Вооруженных Сил на должности руководителей, заместителей руководителей и руководителей самостоятельных структурных подразделений в этих органах, а также дополняется перечень должностных лиц, на которых возлагается организация ее проведения.

Также в ведомстве объяснили, что освобождаются от призыва на военную службу по призыву лиц офицерского состава граждане, которые:

• проходили военную службу или службу в военном резерве;
• забронированы на период мобилизации и на военное время за государственными органами, предприятиями, учреждениями;
• признаны негодными к военной службе по состоянию здоровья;
• имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет;
• самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
• имеющих совершеннолетнего ребенка, являющегося инвалидом I или II группы, до достижения им 23 лет;
• является усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
• заняты постоянным уходом за лицами, в нем нуждаются, в соответствии с законодательством Украины, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
• являются народными депутатами Украины, депутатами Верховной Рады Автономной Республики Крым;
• являются студентами и аспирантами, обучающимися по дневной форме обучения.

Как ранее сообщал УНН, призыв в ВСУ офицеров запаса после военных кафедр, которые до сих пор не служили, начался в мае 2017 года. Им предстоит отслужить полтора года вне зоны АТО.

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