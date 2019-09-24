Призначено підготовче засідання щодо підозрюваного, який підпалив наречену
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. В Шевченківському районному суді Запоріжжя завтра відбудеться підготовче судове засідання у справі стосовно підозрюваного у підпалі власної нареченої в Запоріжжі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"Підготовче судове засідання призначене на 10:00 25 вересня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, в результаті отриманих тілесних ушкоджень, 10 вересня 2019 року потерпіла померла у лікарні.
Нагадаємо, запорізькі поліцейські затримали підозрюваного у замаху на вбивство місцевої жительки.