Призначено дату початку суду над обвинуваченими у терактах 11 вересня

Терористичний акт 11 вересня 2001 року — серія чотирьох скоординованих атак, в яких використовувалися викрадені терористами цивільні літаки, в результаті яких загинуло майже 3 тисячі осіб. В результаті цих нападів були зруйновані так звані “Башні-близнюки” — два 110-поверхових хмарочоса в діловій частині Манхеттена, а також частина будівлі Пентагону — Міністерства оборони США. Теракти 11 вересня змусили США переосмислити свої зовнішньополітичні пріоритети і вкласти величезні кошти в боротьбі з радикальним тероризмом.

Передбачуваний організатор нападів — Халід Шейх Мохаммед, і його четверо спільників звинувачуються у військових злочинах, що караються стратою. Суть звинувачень зводиться до того, що вони розробили план терористичних атак і надали вирішальну матеріальну допомогу 19 викрадачам чотирьох авіалайнерів Boeing, які врізались в будівлі в центрі Нью-Йорка і Вашингтона. Четвертий літак зазнав аварії в сільській місцевості в штаті Пенсільванія, імовірно після того як пасажири чинили опір терористам.

У цій справі були вже проведені десятки досудових слухань. Адвокати прилітають в Гуантанамо для слухань, які зазвичай тривають кілька днів.

Складний процесуальний характер розгляду в поєднанні з матеріально-технічними проблемами привів до багаторазових затримок.

На вересень заплановано слухання на яких адвокати обвинувачених спробують анулювати визнання своїх клієнтів, зроблених агентам ФБР в 2006 році. Адвокати стверджують, що ці визнання були отримані жорсткими методами допитів проведеними ЦРУ в перші дні тримання під вартою. Всі п’ятеро обвинувачених були затримані в Пакистані в 2002 і 2003 роках.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США виявлені раніше не опубліковані фотографії з місця теракту 11 вересня

Незважаючи на розпорядження судді Шейна Коена, деякі юристи вважають цю дату початку судового процесу нереалістичною через величезний обсяг попередньої роботи, яку слід виконати. У списку призначених суддею попередніх умов для початку процесу — передача органами правосуддя США документів і доказів адвокатам обвинувачених. До того ж, адвокати обвинувачених вважають, що військова база Гуантанамо на Кубі, де містяться їх підзахисні, не пристосована для судового розгляду такого масштабу.

У липні The Wall Street Journal повідомив, що Мохаммед готовий підтвердити інформацію про причетність Саудівської Аравії до терактів. В обмін на свідчення він просить владу США не вимагати для нього страти.

З майже 800 осіб, відправлених в Гуантанамо за президентство Джорджа Буша, в даний час там залишаються 40. У червні Верховний суд США відмовився розглядати апеляцію ув’язненого з Ємену, який містився без пред’явлення звинувачення в Гуантанамо більше 17 років.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США спецагентів будуть розміщувати у хвостовій частині літака