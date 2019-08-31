Назначена дата начала суда над обвиняемыми в терактах 11 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Военный судья США установил 11 января 2021 как дату начала судебного процесса против предполагаемых организаторов террористических атак 11 сентября 2001 года. По делу проходят пять человек во главе с главным обвиняемым - Халидом Шейхом Мохаммедом. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Террористические акты 11 сентября 2001 года — серия четырех скоординированных атак, в которых использовались угнанные террористами гражданскими самолеты, в результате которых погибло почти 3000 человек. В результате этих нападений были разрушены так называемые “Близнецы” — два 110-этажных небоскреба в деловой части Манхэттена, а также часть здания Пентагона — Министерства обороны США. Теракты 11 сентября заставили США переосмыслить свои внешнеполитические приоритеты и вложить огромные средства в борьбе с радикальным терроризмом.
Предполагаемый организатор нападений — Халид Шейх Мохаммед, и его четверо сообщников обвиняются в военных преступлениях, караемых смертной казнью. Суть обвинений сводится к тому, что они разработали план террористических атак и оказали решающую материальную помощь 19 угонщикам четырех авиалайнеров “Боинг”, которые врезали их в здания в центре Нью-Йорка и Вашингтона. Четвертый самолет потерпел крушение в сельской местности в штате Пенсильвания, предположительно после того как пассажиры оказали сопротивление террористам.
По этому делу были уже проведены десятки досудебных слушаний. Адвокаты прилетают в Гуантанамо для слушаний, которые обычно длятся несколько дней.
Сложный процессуальный характер разбирательства в сочетании с материально-техническими проблемами привел к многократным задержкам.
На сентябрь запланированы слушания на которых адвокаты обвиняемых попытаются аннулировать признания своих клиентов, сделанных агентам ФБР в 2006 году. Адвокаты утверждают, что эти признания были получены жесткими методами допросов проведенными ЦРУ в первые дни содержания под стражей. Все пятеро обвиняемых были задержаны в Пакистане в 2002 и 2003 годах.
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Несмотря на распоряжение судьи Шейна Коэна, некоторые юристы считают эту дату начала судебного процесса нереалистичной по причине огромного объема предварительной работы, которую следует проделать. В списке назначенных судьей предварительных условий для начала процесса — передача органами правосудия США документов и доказательств адвокатам обвиняемых. Вдобавок, адвокаты обвиняемых считают, что военная база Гуантанамо на Кубе, где содержатся их подзащитные, не приспособлена для судебного разбирательства такого масштаба.
В июле The Wall Street Journal сообщил, что Мохаммед готов подтвердить информацию о причастности Саудовской Аравии к терактам. В обмен на показания он просит власти США не требовать для него смертной казни.
Из почти 800 человек, отправленных в Гуантанамо в президентство Джорджа Буша, в настоящее время там остаются 40. В июне Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию заключенного из Йемена, который содержался без предъявления обвинения в Гуантанамо более 17 лет.
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