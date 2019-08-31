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Назначена дата начала суда над обвиняемыми в терактах 11 сентября

Назначена дата начала суда над обвиняемыми в терактах 11 сентября

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Военный судья США установил 11 января 2021 как дату начала судебного процесса против предполагаемых организаторов террористических атак 11 сентября 2001 года. По делу проходят пять человек во главе с главным обвиняемым - Халидом Шейхом Мохаммедом. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Террористические акты 11 сентября 2001 года — серия четырех скоординированных атак, в которых использовались угнанные террористами гражданскими самолеты, в результате которых погибло почти 3000 человек. В результате этих нападений были разрушены так называемые “Близнецы” — два 110-этажных небоскреба в деловой части Манхэттена, а также часть здания Пентагона — Министерства обороны США. Теракты 11 сентября заставили США переосмыслить свои внешнеполитические приоритеты и вложить огромные средства в борьбе с радикальным терроризмом.

Предполагаемый организатор нападений — Халид Шейх Мохаммед, и его четверо сообщников обвиняются в военных преступлениях, караемых смертной казнью. Суть обвинений сводится к тому, что они разработали план террористических атак и оказали решающую материальную помощь 19 угонщикам четырех авиалайнеров “Боинг”, которые врезали их в здания в центре Нью-Йорка и Вашингтона. Четвертый самолет потерпел крушение в сельской местности в штате Пенсильвания, предположительно после того как пассажиры оказали сопротивление террористам.

По этому делу были уже проведены десятки досудебных слушаний. Адвокаты прилетают в Гуантанамо для слушаний, которые обычно длятся несколько дней.

Сложный процессуальный характер разбирательства в сочетании с материально-техническими проблемами привел к многократным задержкам.

На сентябрь запланированы слушания на которых адвокаты обвиняемых попытаются аннулировать признания своих клиентов, сделанных агентам ФБР в 2006 году. Адвокаты утверждают, что эти признания были получены жесткими методами допросов проведенными ЦРУ в первые дни содержания под стражей. Все пятеро обвиняемых были задержаны в Пакистане в 2002 и 2003 годах.

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Несмотря на распоряжение судьи Шейна Коэна, некоторые юристы считают эту дату начала судебного процесса нереалистичной по причине огромного объема предварительной работы, которую следует проделать. В списке назначенных судьей предварительных условий для начала процесса — передача органами правосудия США документов и доказательств адвокатам обвиняемых. Вдобавок, адвокаты обвиняемых считают, что военная база Гуантанамо на Кубе, где содержатся их подзащитные, не приспособлена для судебного разбирательства такого масштаба.

В июле The Wall Street Journal сообщил, что Мохаммед готов подтвердить информацию о причастности Саудовской Аравии к терактам. В обмен на показания он просит власти США не требовать для него смертной казни.

Из почти 800 человек, отправленных в Гуантанамо в президентство Джорджа Буша, в настоящее время там остаются 40. В июне Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию заключенного из Йемена, который содержался без предъявления обвинения в Гуантанамо более 17 лет.

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