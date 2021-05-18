Призначення субсидій: у Мінсоцполітики уточнили деталі нових умов

Деталі

Принциповим положенням нових правил є завершення процесу монетизації субсидій.

“З 2019 року було розпочато відповідний процес, і в минулому опалювальному періоду житлова субсидія надавалася у грошовій формі, але двома різними механізмами: готівковими виплатами, які отримувало майже 95% одержувачів субсидій, і близько 5%, що становить 160 тисяч домогосподарств, отримували її у грошовій безготівковій формі, шляхом зарахування коштів на рахунок Ощадбанку. З 1 травня поточного року цей перехідний процес завершується. І, відповідно, всі субсидії з травня будуть розраховуватись і виплачуватись громадянами виключно у готівковій формі. Це дасть можливість громадянам оперативно управляти цими коштами, і після оплати житлово-комунальних послуг, решту залишків, що в них залишиться, буде в їх розпорядженні відразу”, - зазначив Музиченко.

У той же час, з його слів, усі громадяни, які користувалися безготівковою субсидією в минулий опалювальний період до грудня поточного року, до кінця цього року зможуть отримати відповідні кошти. Ті, хто мають рахунки в Ощадбанку, отримують перерахування вже зараз. Ті, хто ще не мають відкритих рахунків, мають їх відкрити, та, відповідно, зможуть отримати зекономлені розміри субсидії протягом минулого опалювального періоду, наголосив Музиченко.

Які витрати не враховують при призначенні субсидій

При призначенні субсидії на житлово-комунальні послуги за новим порядком, не враховуватимуться витрати на оплату навчання чи лікування, які перевищують 50 тис. гривень одноразово.

“Переглянуто критерії врахування деяких видатків громадян, які одноразово сягають 50 тис. гривень і більше. Зокрема, це придбання робіт, товарів і послуг, крім оплати комунальних послуг, оплати медичних послуг, оплати навчання. Ці витрати не враховуються при призначенні субсидії”, - сказав Музиченко.

Разом із тим у нових критеріях передбачене врахування внесків громадян до статутних капіталів організацій, купівля корпоративних прав, дорого рухомого і нерухомого майна на суму понад 50 тис. гривень одноразово.

Серед основних критеріїв надання субсидій Музиченко називає і врахування наявності у конкретного члена господарства двох або більше автомобілів, яким менше ніж 15 років.

Додамо

14 квітня 2021 року уряд ухвалив рішення, яким переглянуто окремі критерії надання житлових субсидій для забезпечення адресного підходу при наданні державної соціальної підтримки населенню та здійснення заходів ефективного і раціонального використання бюджетних коштів.

Нові правила нарахування субсидій почали діяти з 1 травня.

На сьогодні субсидії отримують близько 3 млн українців. Однак після проведення верифікації кількість отримувачів може суттєво зменшитися.