Призер чемпіонату світу вирішив у 24 роки завершити боксерську кар'єру
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Український боксер суперважкої ваги Геворг Манукян не має наміру переходити з аматорського в професійний бокс. Про це інформує Luckypunch.net, передає УНН.
Манукян, в активі якого є “золото” чемпіонату України у 2014 році, прийняв рішення не продовжувати боксувати. Про те, чим Манукян буде займатися після відходу з боксу поки невідомо.
У січні 2018 року боксер працював в таборі тоді ще чемпіона World Boxing Council Майріса Бріедіса (24-1, 18 KO), допомагаючи тому готуватися до півфіналу WBSS проти Олександр Усика.
Зауважимо, що 24-річний боксер ставав бронзовим призером чемпіонату світу-2015 року, срібним призером Європейських Ігор-2015 та брав участь у Всесвітній серії боксу у складі “Українських отаманів”.