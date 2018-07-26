Призер чемпионата мира решил в 24 года завершить боксерскую карьеру

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34310 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100350 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122501 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130141 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168251 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153030 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140832 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118324 просмотра

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КИЕВ. 26 июля. УНН. Украинский боксер супертяжелого веса Геворг Манукян не намерен переходить из любительского в профессиональный бокс. Об этом информирует Luckypunch.net, передает УНН.

Манукян, в активе которого является “золото” чемпионата Украины в 2014 году, принял решение не продолжать боксировать. О том, чем Манукян будет заниматься после ухода из бокса пока неизвестно.

В января 2018 года боксер работал в лагере тогда еще чемпиона World Boxing Council Майрис Бриедис (24-1, 18 KO), помогая тому готовиться к полуфиналу WBSS против Александра Усика.

Заметим, что 24-летний боксер становился бронзовым призером чемпионата мира-2015 года, серебряным призером Европейских Игр-2015 и участвовал во Всемирной серии бокса в составе “Украинская атаманов”.

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