Призер чемпионата мира решил в 24 года завершить боксерскую карьеру
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Украинский боксер супертяжелого веса Геворг Манукян не намерен переходить из любительского в профессиональный бокс. Об этом информирует Luckypunch.net, передает УНН.
Манукян, в активе которого является “золото” чемпионата Украины в 2014 году, принял решение не продолжать боксировать. О том, чем Манукян будет заниматься после ухода из бокса пока неизвестно.
В января 2018 года боксер работал в лагере тогда еще чемпиона World Boxing Council Майрис Бриедис (24-1, 18 KO), помогая тому готовиться к полуфиналу WBSS против Александра Усика.
Заметим, что 24-летний боксер становился бронзовым призером чемпионата мира-2015 года, серебряным призером Европейских Игр-2015 и участвовал во Всемирной серии бокса в составе “Украинская атаманов”.