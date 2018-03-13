Прийняття закону про нацбезпеку дозволить Україні отримати додаткові гроші від США - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Прийняття закону про національну безпеку до червня 2018 року дозволить Україні розраховувати на 100% додаткове фінансування з бюджету США. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП Сергій Березенко, передає кореспондент УНН.
"Прийняття цього закону (про нацбезпеку – ред.) до червня цього року дозволить України розраховувати на 100% додаткове фінансування з бюджету США за результатами піврічного перегляду наших українських програм. Це ми почули під час зустрічі в Пентагоні. Тому ми дуже хочемо прийняти це закон в цілому до 1 червня", - підкреслив С.Березенко.
Нагадаємо, у БПП розповіли про особливості законопроекту про нацбезпеку.