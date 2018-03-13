Принятие закона о нацбезопасности позволит Украине получить дополнительные деньги от США - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Принятие закона о национальной безопасности до июня 2018 года позволит Украине рассчитывать на 100% дополнительное финансирование из бюджета США. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции БПП Сергей Березенко, передает корреспондент УНН.
"Принятие этого закона (о нацбезопасности - ред.) до июня этого года позволит Украине рассчитывать на 100% дополнительное финансирование из бюджета США по итогам полугодового пересмотра наших украинских программ. Это мы услышали во время встречи в Пентагоне. Поэтому мы очень хотим принять закон в целом до 1 июня", - подчеркнул С.Березенко.
Напомним, в БПП рассказали об особенностях законопроекта о нацбезопасности.