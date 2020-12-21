Прийняття бюджету у США: Трамп підписав закон, який запобігає зупинці роботи уряду рівно на один день

“У неділю, 20 грудня 2020 року, президент підписав... резолюцію,... яка передбачає асигнування на 2021 фінансовий рік (почався в країні 1 жовтня) федеральним структурам до... 21 грудня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.

Раніше, Сенат США схвалив законопроект про продовження тимчасового фінансування федерального уряду на один день. Про це повідомляло The Hill.

Як зазначає видання, це вже четвертий подібний законопроект. Фінансування уряду раз по раз продовжують з 1 жовтня.

Проблема в тому, що в конгресі не можуть узгодити пункти бюджету країни на наступний рік. Демократична і Республіканська партії сперечаються з питання підтримки економіки і населення під час боротьби з пандемією коронавірусної інфекції.

Серед іншого, демократи намагаються домогтися виділення по 1200 доларів на людину в якості допомоги. Республіканці виступають за зменшення цього заходу держпідтримки до 600. Загальний розмір пропонованої законопроектом підтримки економіки в період пандемії перевищує 900 млрд доларів.

Якщо президент не встигне затвердити нове фінансування уряду, це призведе до шатдауну. Останній раз подібне трапилося в 2018 році, тоді в неоплачувану відпустку вимушено пішли близько 800 тис. держслужбовців, простій в їхній роботі обійшовся економіці країни приблизно в 11 млрд доларів.