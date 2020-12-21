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Принятие бюджета в США: Трамп подписал закон, предотвращающий остановку работы правительства ровно на один день

Киев • УНН

 • 11194 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал принятую в воскресенье обеими палатами Конгресса резолюцию о продлении финансирования федерального правительства еще на сутки — до 21 декабря включительно. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, пишет УНН.

Принятие бюджета в США: Трамп подписал закон, предотвращающий остановку работы правительства ровно на один день

“В воскресенье, 20 декабря 2020 года, президент подписал... резолюцию,... которая предусматривает ассигнования на 2021 финансовый год (начался в стране 1 октября) федеральным структурам до... 21 декабря 2020 года”, — говорится в сообщении.

Ранее, Сенат США одобрил законопроект о продлении временного финансирования федерального правительства на один день. Об этом сообщало The Hill.

Как отмечает издание, это уже четвертый подобный законопроект. Финансирование правительства раз за разом продлевают с 1 октября.

Проблема в том, что в конгрессе не могут согласовать пункты бюджета страны на следующий год. Демократическая и Республиканская партии спорят по вопросу поддержки экономики и населения во время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Среди прочего, демократы пытаются добиться выделения по 1200 долларов на человека в качестве пособия. Республиканцы выступают за уменьшение этой меры господдержки до 600. Общий размер предлагаемой законопроектом поддержки экономики в период пандемии превышает 900 млрд долларов.

Если президент не успеет утвердить новое финансирование правительства, это приведет к шатдауну. Последний раз подобное случилось в 2018 году, тогда в неоплачиваемый отпуск вынужденно ушли около 800 тыс. госслужащих, простой в их работе обошелся экономике страны примерно в 11 млрд долларов.

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