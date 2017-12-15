Приїзд віце-прем'єра Китаю дав результат: Україна обіцяє почати гасити кредит
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) просить китайську сторону знизити ставку за кредитом, виданим корпорації в 2012 році під державні гарантії України в обсязі 1,5 млрд дол. Натомість обіцяє частково погасити сам кредит. Про це в ході інтернет-конференції повідомив в.о. міністра аграрної політики і продовольсвія Максим Мартинюк, передає УНН.
"Зараз тривають консультаціі - як міжвідомчі на рівні українсьго уряду, так і з нашими китайськими партнерами. Обговорюється варіант дострокового повернення частини кредиту, перегляд ставок за користування кредитом в бік зниження і реструктуризація залишку боргу. У цьому ми маємо підтримку міжурядової українсько-китайської комісії, засідання якої відбулося в грудні", - відповів Мартинюк на питання журналістів.
За його словами, Україна хотіла б знизити ставку по кредиту до 2,5% + LIBOR.
Нагадаємо, минулого тижня в Україну прибула урядова делегація Китаю на чолі з віце-прем'єром Державної Ради Ма Каєм. Однією з цілей візиту, ЗМІ назвали невиконання Україною взятих на себе кредитних зобов'язань.
Більш того, як повідомили "Економічні вісті", китайська сторона засумнівалася в наміри нашого уряду взагалі виплачувати борг у півтора мільярда доларів.
Причиною цього став факт передачі активів ДПЗКУ практично збанкрутілому ДАК "Хліб України".
Суди передали ГАКу вже п'ять раніше працюючих підприємств, а по ряду інших об'єктів тривають суди.
Причиною виводу активів з зернової корпорації можуть бути плани на їх подальшу приватизацію. Однак, втративши робочих активів, ДПЗКУ буде не в змозі виконувати зобов'язання за китайським кредитом.
Як повідомляв УНН, нещодавно був призначений нові в.о. голови ДПЗК Дмитро Гавриш. Рішення про призначення було прийнято Кабміном з порушенням процедури. Уточнимо, що раніше ця людина працювала в компанії "Містобуд" колишнього регіонала Володимира Продивуса і ймовірно була фігурантом кримінальних проваджень за фактом ухилення від сплати податків.
Відзначимо, що, за даними ЗМІ, саме з його приходом, активізувався процес передачі підприємств зернової корпорації ГАКу.