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Приїзд віце-прем'єра Китаю дав результат: Україна обіцяє почати гасити кредит

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) просить китайську сторону знизити ставку за кредитом, виданим корпорації в 2012 році під державні гарантії України в обсязі 1,5 млрд дол. Натомість обіцяє частково погасити сам кредит. Про це в ході інтернет-конференції повідомив в.о. міністра аграрної політики і продовольсвія Максим Мартинюк, передає УНН.

"Зараз тривають консультаціі - як міжвідомчі на рівні українсьго уряду, так і з нашими китайськими партнерами. Обговорюється варіант дострокового повернення частини кредиту, перегляд ставок за користування кредитом в бік зниження і реструктуризація залишку боргу. У цьому ми маємо підтримку міжурядової українсько-китайської комісії, засідання якої відбулося в грудні", - відповів Мартинюк на питання журналістів.

За його словами, Україна хотіла б знизити ставку по кредиту до 2,5% + LIBOR.

Нагадаємо, минулого тижня в Україну прибула урядова делегація Китаю на чолі з віце-прем'єром Державної Ради Ма Каєм. Однією з цілей візиту, ЗМІ назвали невиконання Україною взятих на себе кредитних зобов'язань.

Більш того, як повідомили "Економічні вісті", китайська сторона засумнівалася в наміри нашого уряду взагалі виплачувати борг у півтора мільярда доларів.

Причиною цього став факт передачі активів ДПЗКУ практично збанкрутілому ДАК "Хліб України".

Суди передали ГАКу вже п'ять раніше працюючих підприємств, а по ряду інших об'єктів тривають суди.

Причиною виводу активів з зернової корпорації можуть бути плани на їх подальшу приватизацію. Однак, втративши робочих активів, ДПЗКУ буде не в змозі виконувати зобов'язання за китайським кредитом.

Як повідомляв УНН, нещодавно був призначений нові в.о. голови ДПЗК Дмитро Гавриш. Рішення про призначення було прийнято Кабміном з порушенням процедури. Уточнимо, що раніше ця людина працювала в компанії "Містобуд" колишнього регіонала Володимира Продивуса і ймовірно була фігурантом кримінальних проваджень за фактом ухилення від сплати податків.

Відзначимо, що, за даними ЗМІ, саме з його приходом, активізувався процес передачі підприємств зернової корпорації ГАКу.

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