Приїзд віце-прем'єра Китаю дав результат: Україна обіцяє почати гасити кредит

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) просить китайську сторону знизити ставку за кредитом, виданим корпорації в 2012 році під державні гарантії України в обсязі 1,5 млрд дол. Натомість обіцяє частково погасити сам кредит. Про це в ході інтернет-конференції повідомив в.о. міністра аграрної політики і продовольсвія Максим Мартинюк, передає УНН.