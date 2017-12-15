Приезд вице-примьера Китая дал результат: Украина обещает начать гасить кредит

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) просит китайскую сторону снизить ставку по кредиту, выданному корпорации в 2012 году под государственные гарантии Украины в объеме 1,5 млрд долл. Взамен обещает частично погасить сам кредит. Об этом в ходе интернет-конференции сообщил и.о. министра аграрной политики и продовольсвия Максим Мартынюк, передает УНН.