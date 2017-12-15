Приезд вице-примьера Китая дал результат: Украина обещает начать гасить кредит
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) просит китайскую сторону снизить ставку по кредиту, выданному корпорации в 2012 году под государственные гарантии Украины в объеме 1,5 млрд долл. Взамен обещает частично погасить сам кредит. Об этом в ходе интернет-конференции сообщил и.о. министра аграрной политики и продовольсвия Максим Мартынюк, передает УНН.
"Сейчас продолжаются консультации- как межведомственные на уровне украинсьго правительства, так и с нашими китайскими партнерами. Обсуждается вариант досрочного возврата части кредита, пересмотр ставок за пользование кредитом в сторону понижения и реструктуризация остатка долга. В этом мы имеем поддержку межправительственной украинского-китайской комиссии, заседание которой состоялось в декабре", - ответил Мартынюк на вопрос журналистов.
По его словам, Украина хотела бы снизить ставку по кредиту до 2,5% + LIBOR.
Напомним, на прошлой неделе в Украину прибыла правительственная делегация Китая во главе с вице-премьером Государственного Совета Ма Каем. Одной из целей визита, СМИ назвали невыполнение Украиной взятых на себя кредитных обязательств.
Более того, как сообщили "Экономические вести", китайская сторона засомневалась в намерениях нашего правительства вообще выплачивать долг в полтора миллиарда долларов.
Причиной этому стал факт передачи активов ГПЗКУ практически обанкротившемуся ГАК "Хлеб Украина".
Суды передали ГАКу уже пять ранее работающих предприятий, а по ряду других объектов продолжаются судебные тяжбы.
Причиной вывода активов из зерновой корпорации могут быть планы на их дальнейшую приватизацию. Однако, лишившись рабочих активов, ГПЗКУ будет не в состоянии выполнять обязательства по китайскому кредиту.
Как сообщал УНН, недавно был назначен новые и.о. председателя ГПЗК Дмитрий Гавриш. Решение о назначении было принято Кабмином с нарушением процедуры. Уточним, что ранее этот человек работал в компании "Мостострой" бывшего регионала Владимира Продивуса и вероятно был фигурантом уголовных производств по факту уклонения от уплаты налогов.
Отметим, что, по данным СМИ, именно с его приходом, активизировался процесс передачи предприятий зерновой корпорации ГАКу.