Привласнення фонтану в центрі Києва: прокуратура подала до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Прокуратура через суд вимагає повернути громаді Києва з приватного володіння фонтан біля кінотеатру "Зоряний". Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.
"Установлено, що на початку березня 2018 року фізична особа безпідставно та всупереч вимогам законодавства зареєструвала право власності на вказане комунальне майно, що закріплено на праві господарського відання за КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва", - йдеться у повідомленні.
У зв’язку з цим прокуратура міста звернулась до Печерського районного суду м. Києва з позовом про вимагання будівлі фонтану на користь територіальної громади.
Крім того, як повідомлялося, за фактом незаконного заволодіння спорудою фонтану біля кінотеатру "Зоряний" Київською місцевою прокуратурою №6 розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 190 КК України. Досудове розслідування триває.