Присвоение фонтана в центре Киева: прокуратура подала в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Прокуратура через суд требует вернуть общине Киева из частного владения фонтан у кинотеатра "Зоряный". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"Установлено, что в начале марта 2018 года физическое лицо безосновательно и вопреки требованиям законодательства зарегистрировало право собственности на указанное коммунальное имущество, закреплено на праве хозяйственного ведения за КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Печерского района г.Киева", - говорится в сообщении.
В связи с этим прокуратура города обратилась в Печерский районный суд г. Киева с иском о требовании здания фонтана в пользу территориальной общины.
Кроме того, как сообщалось, по факту незаконного завладения зданием фонтана возле кинотеатра "Зоряный" Киевской местной прокуратурой №6 начато уголовное производство по ч.4 ст. 190 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.