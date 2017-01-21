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Приватні перевізники підвищують вартість проїзду в маршрутках у Києві - КМДА

Приватні перевізники підвищують вартість проїзду в маршрутках у Києві - КМДА

Київ • УНН

 • 16345 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Вартість проїзду у приватних маршрутках столиці коштуватиме на одну гривню більше, тарифи на проїзд у комунальному транспорті залишаються незмінними. Про це повідомили у департаменті транспортної інфраструктури КМДА, передає УНН.

"Вартість проїзду у приватних маршрутках столиці коштуватиме на гривню більше. Водночас, тарифи на проїзд у комунальних тролейбусах, трамваях та автобусах залишається незмінною", - йдеться у повідомленні.

У департаменті пояснили, що приватні перевізники Києва ініціюють збільшення вартості своїх послуг на одну гривню "через підвищення заробітної плати водіям та іншим робітникам транспортних підприємств, що має відбутися у результаті зростання мінімальної зарплати в Україні".

Як зауважив керівник департаменту транспортної інфраструктури Сергій Майзель, "наразі міська влада спільно зі Світовим банком і ЄБРР завершує розробку нової транспортної схеми столиці, що дозволить зробити маршрути громадського транспорту більш оптимальними і зручними для мешканців".

"Окрім того, оновлюється парк автобусів, тролейбусів і трамваїв – у 2016 році було придбано більше сотні нових одиниць рухомого складу комунального громадського транспорту", - сказано у повідомленні.

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