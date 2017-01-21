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Частные перевозчики повышают стоимость проезда в маршрутках в Киеве - КГГА

Киев • УНН

 • 16343 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Стоимость проезда в частных маршрутках столицы будет стоить на одну гривню больше, тарифы на проезд в коммунальном транспорте остаются неизменными. Об этом сообщили в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, передает УНН.

"Стоимость проезда в частных маршрутках столицы будет стоить на гривну больше. В то же время, тарифы на проезд в коммунальных троллейбусах, трамваях и автобусах остается неизменной", - говорится в сообщении.

В департаменте пояснили, что частные перевозчики Киева инициируют увеличение стоимости своих услуг на одну гривну "из-за повышения заработной платы водителям и другим работникам транспортных предприятий, которое должно произойти в результате роста минимальной зарплаты в Украине".

Как отметил руководитель департамента транспортной инфраструктуры Сергей Майзель, "сейчас городские власти совместно со Всемирным банком и ЕБРР завершают разработку новой транспортной схемы столицы, что позволит сделать маршруты общественного транспорта более оптимальными и удобными для жителей".

"Кроме того, обновляется парк автобусов, троллейбусов и трамваев - в 2016 году было приобретено более сотни новых единиц подвижного состава коммунального общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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