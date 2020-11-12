Приватні лабораторії проводять 30% від усіх досліджень на виявлення COVID-19 – Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. За жовтень і листопад 2020 року приватні лабораторії в Україні провели 30% від загальної кількості тестувань на виявлення коронавірусу. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"За листопад і жовтень-місяць приватними лабораторіями проводиться в середньому 12 тисяч досліджень (на COVID-19 - ред.) на добу, що становить 30% від всіх досліджень, які проводяться у державі", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, на 8 годину 12 листопада в Україні вже понад 500 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 11 057.